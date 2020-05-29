Тодоренко, Билан, Лепс и другие звезды запросили госпомощь в виде МРОТ

Который день в сети не утихает спор о том, нуждаются ли звезды отечественного шоу-бизнеса в материальной поддержке или нет. Одни говорят, что знаменитости во время пандемии лишились доходов от концертной деятельности и теперь едва сводят концы с концами. Другие не верят в безденежье популярных артистов и считают, что у них есть большие накопления.

Как бы там не было, «Собеседник» выяснил, кто из знаменитостей обратился за финансовой поддержкой в Федеральную налоговую службу (ФНС). Звезды подали заявления на получение выплаты в размере МРОТ (12 130 рублей), которую могут получить те, кто зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ИП).

Выяснилось, что от имени Григория Лепса в ФНС поступило заявление на получение субсидии. Однако артисту вынуждены были отказать по причине того, что «количество работников заявителя в апреле составляет менее 90% от количества работников в марте 2020 года».

А вот обращение победителя «Евровидения» Димы Билана сотрудники налоговой приняли. Число работников в его фирме удовлетворяет требованиям, выдвигаемым к заявителям. Также МРОТ выплатят телеведущей Регине Тодоренко, которая не так давно перечислила два миллиона рублей на благотворительность. Звезда сделала это после своего весьма неудачного высказывания о жертвах домашнего насилия.

За выплатой также обратился народный артист России Николай Басков. Ему одобрили право на получение субсидии.

По данным издания, поддержку от государства не смогла бы получить компания «Гуд Фуд Стайл», учрежденная Иосифом Пригожиным и Эмином Агаларовым. Некоторые работники этой фирмы были уволены в марте.

Ранее 5-tv.ru писал, что Михаил Ефремов назвал артистов во время пандемии «дармоедами».