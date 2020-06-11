Восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна

Восьмилетний житель Калужской области чудом выжил после падения с пятого этажа. Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел днем 10 июня в городе Киров.

Прокуратура

Следователи выяснили, что отец закрыл ребенка в квартире и уехал на несколько дней на заработки в Москву. Мальчик в его отсутствие решил попытаться выйти на улицу через окно и рухнул вниз.

«В результате падения ему причинены множественные телесные повреждения, в настоящее время находится в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура

В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства инцидента.

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