Восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна
Ребенок пытался через окно выбраться из квартиры, в которой его одного оставил родитель.
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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Прокуратура
Восьмилетний житель Калужской области чудом выжил после падения с пятого этажа. Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел днем 10 июня в городе Киров.
Следователи выяснили, что отец закрыл ребенка в квартире и уехал на несколько дней на заработки в Москву. Мальчик в его отсутствие решил попытаться выйти на улицу через окно и рухнул вниз.
«В результате падения ему причинены множественные телесные повреждения, в настоящее время находится в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства инцидента.
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