Восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна

|
Василий Заика
46

Ребенок пытался через окно выбраться из квартиры, в которой его одного оставил родитель.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко; Прокуратура

Восьмилетний житель Калужской области чудом выжил после падения с пятого этажа. Как сообщает региональная прокуратура, инцидент произошел днем 10 июня в городе Киров.

Прокуратура

Следователи выяснили, что отец закрыл ребенка в квартире и уехал на несколько дней на заработки в Москву. Мальчик в его отсутствие решил попытаться выйти на улицу через окно и рухнул вниз.

«В результате падения ему причинены множественные телесные повреждения, в настоящее время находится в реанимации», — говорится в сообщении ведомства.

Прокуратура

В настоящее время прокуратура и правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Выясняются все обстоятельства инцидента.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как справляющий нужду малыш во дворе вызвал гнев соседки.

Читайте также

+17° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
68.62
-0.05 77.92
0.57
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние

Последние новости

13:35
Оригинальные флешмобы и ароматные пироги: как в стране готовятся праздновать День России
13:23
Восьмилетний мальчик, запертый отцом в квартире на несколько дней, выпал из окна
13:02
Директор ТЭЦ в Норильске, где произошел разлив топлива, арестован до 31 июля
12:57
Используйте флирт: Сябитова раскрыла главную мужскую тайну во время знакомств
12:41
Росгвардия проверяет действия сотрудника, угрожавшего «подкинуть наркоту» москвичу
12:32
«Фредди Крюгер отдыхает»: Лобода показала маникюр «женины-кошки»

Сейчас читают

ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 11 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок