В Калуге в результате атаки дрона пострадали люди и повреждены жилые дома
Медики оказали помощь всем раненым, госпитализация не потребовалась.
Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов
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Многоквартирные дома получили повреждения при атаке беспилотников боевиков ВСУ в Калуге. По предварительным данным, несколько человек получили легкие ранения осколками стекла. Об этом 3 октября сообщил губернатор Калужской области Владислав Шапша в своем Telegram-канале.
«По предварительной информации, есть пострадавшие, получившие незначительные ранения осколками стекла», — написал глава региона.
Всем пострадавшим оказали медицинскую помощь. Доставлять их в больницу не потребовалось, уточнил губернатор.
За ночь над Калужской областью силы противовоздушной обороны уничтожили 13 беспилотников. Их фиксировали в Калуге, Жуковском, Износковском и Малоярославецком муниципальных округах. На местах происшествий работают оперативные службы.
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