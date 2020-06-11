Масштабная спецоперация по задержанию подпольных оружейников прошла в 15 регионах России

Сотрудники ФСБ провели масштабную спецоперацию сразу в 15 регионах страны. Задержано 28 подпольных оружейников — это жители Москвы, Петербурга, Перми, Калининграда, Хабаровска и других городов. Они переделывали травматические пистолеты и винтовки в боевые и изготавливали патроны.

Изъято около 200 револьверов, автоматов, гранат, а также 25 килограммов взрывчатки. Ликвидировано девять оружейных мастерских. Сейчас оперативники устанавливают пособников подозреваемых и каналы сбыта оружия.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков в Симферополе.