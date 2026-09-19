Путин: у России нет никаких агрессивных намерений в отношении европейских стран

Президент России Владимир Путин провел заседание Военно-промышленной комиссии, в ходе которого прошло обсуждение проектов новой госпрограммы вооружения и развития оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Глава государства назвал ключевыми следующие направление: укрепление ядерной триады, развитие сил противовоздушной обороны (ПВО), беспилотных комплексов и высокоточного оружия.

Из уст российского лидера прозвучал также ряд обвинений, в том числе в адрес «разбухающего» Североатлантического альянса, призывающей к эскалации Европы, а также Украины, предпринявшей попытки скомпрометировать выборы в Государственную думу.

Как отметил президент, новые программы вооружения и развития ОПК будут строиться с учетом опыта спецоперации и изменений международной обстановки. Они станут основой для разработки и серийного производства современной военной техники и оснащения силовых структур. Путин подчеркнул, что армия России должна быть готова «быстро и эффективно ответить на потенциальные внешние угрозы».

Ядерная триада, ПВО, беспилотники и космос

По словам президента, одно из главных направлений новой госпрограммы — укрепление ядерной триады, которая по-прежнему гарантирует суверенитет России и влияет на баланс сил в мире. Путин добавил, что в Ракетных войсках стратегического назначения (РВСН) 92% приходятся на современные вооружения.

Кроме того, важную роль в обороноспособности страны играет совершенствование системы ПВО, которая должна быть надежной защитой от любых средств воздушно-космического нападения. В планах, добавил президент, — расширение производства беспилотных роботизированных комплексов и высокоточных средств поражения, внедрение искусственного интеллекта (ИИ), а также завершение работы над орбитальной группировкой космических аппаратов.

Путин объяснил, что работа в вышеперечисленных сферах позволит повысить возможности разведки, навигации, спутниковой связи и широкополосного доступа в интернет для управления войсками в реальном времени.

Предупреждение в адрес НАТО и европейских стран

Расширение Североатлантического альянса президент назвал одной из внешних угроз России. При этом, отметил он, европейские лидеры регулярно обвиняют Москву в якобы существующих намерениях напасть на государства Евросоюза (ЕС). По мнению Путина, таким образом Запад пытается оправдать все растущие траты на поддержку Украины.

«Хочу еще раз сказать — у России нет никаких агрессивных намерений в отношении Европы и европейских стран, оснований у нас просто нет для этого никаких», — заверил президент.

Несмотря на открытость России и готовность к восстановлению отношений с Европой, ЕС не проявляет взаимности. Пример тому — недавние учения в Балтийском море, где, по словам Владимира Путина, отрабатывался захват гражданских судов. Он подчеркнул, что Запад лицемерит, когда высказывает обеспокоенность ситуацией в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.

В заключение глава государства призвал Брюссель «жить дружно», иначе России придется предпринять ответные меры.

Попытки Киева сорвать российские выборы в Госдуму

Президент заявил, что Украина не торопится проводить собственные выборы, но при этом пытается помешать России организовать свои. Он назвал киевский режим «насквозь коррумпированным» и с иронией отметил, что именно его в Европе считают «главным защитником демократии» и защитником европейских ценностей

Путин привел в пример удар по дому главы участковой избирательной комиссии в селе Октябрьское Запорожской области. Елена Астанина погибла, президент подписал указ о посмертном награждении ее орденом Мужества.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин вручил государственные награды работникам ОПК. Церемония прошла в Екатерининском зале Кремля накануне Дня оружейника, который отмечается 19 сентября. В этот день чествуют конструкторов, инженеров и рабочих, создающих военную технику.

По словам президента, ОПК объединяет свыше пяти тысяч организаций, где трудятся более 3,5 миллиона человек. Специалисты вносят весомый вклад в укрепление обороноспособности страны.

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