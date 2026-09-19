Трамп подписал закон о санкциях в отношении России

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Кристина Порошина
Кристина Порошина 63 0

Документ также продлевает действующие ограничения против Ирана.

Трамп подписал закон о санкциях против России

Фото: Reuters/Evan Vucci

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Трамп подписал закон о санкциях в отношении России

Президент США подписал «Закон 2026 года о введении санкций против России и Ирана имени Линдси О. Грэма* ». Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте Белого дома.

«Законопроект <...> разрешает и расширяет действие установленных законом санкций, тарифов и запретов в отношении России, а также продлевает действие существующих санкций в отношении Ирана», — говорится в публикации. 

Ранее данный законопроект одобрила палата представителей Конгресса США. Документ поддержали 262 конгрессмена, против выступили 159 человек.

Законопроект разработал сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэм* вместе с десятками других сенаторов. Инициатива предусматривает пошлины в 100% против пяти крупнейших покупателей российских энергоносителей и 500% на весь импорт из России в США. 

* — внесен в перечень террористов и экстремистов.

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