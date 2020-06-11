«Ее проклятие опасно для жизни»: звезда «Битвы экстрасенсов» о том, почему нельзя обижать кошек

Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», потомственная шаманка Кажетта Ахметжанова в беседе с 5-tv.ru раскрыла тайную силу кошек и объяснила, чем может обернуться банальная «ссора» с милым домашним питомцем для его хозяина.

По словам экстрасенса, издревле кошки считались мистическими существами, способными одновременно существовать в трех мирах. Их главное отличие от других животных в способности исцелять больных людей даже от тяжелых заболеваний, а также привлекать в дом удачу и богатство или злых духов — в зависимости от того, что заслужил человек, взявший ее к себе.

«У кошек есть особый дар видеть потусторонний мир: усопших людей, мытарствующие души. Есть кошки, которые обладают магией, и не дай господь, если они вас проклянут. Они также дружат с домовыми: если хотите жить богато и успешно, то кошку нужно любить!» — отметила Кажетта.

Шаманка добавила, что на собственном опыте познала весь ужас кошачьего проклятья. Однажды экстрасенс была вынуждена оставить пушистую любимицу на попечение знакомых. Но те проявили хладнокровность и спустя время выбросили ее на улицу. За причиненные страдания кошка навлекла на бывшую хозяйку беды, в результате чего последняя лишилась имущества.

«Кошка проклинает человека, чтобы он остался без дома. Это сбывается. С ними нужно быть очень осторожными, даже с маленькими котятами», — пояснила собеседница 5-tv.ru.

А также отметила, что если кошка сама «приблудилась» ко двору, то это — добрый знак. По словам Кажетты, таким образом духи из потустороннего мира заботятся о людях, посылая им «ангела» в обличии животного.

«Они становятся хранителями дома. Охраняют семейство от воров, от негатива. Кошки общаются в тонких мирах, поэтому никогда нельзя их обижать», — подытожила экстрасенс.

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