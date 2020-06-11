«Пробор справа усилит женскую энергию»: полуобнаженная Цуканова-Котт дала ведические рекомендации

Актриса Анна Цуканова-Котт, прославившаяся благодаря участию в «Ералаше» и «Курсантах», опубликовала в сети необычный пост, где рассказала об истинной роли женщины в современном мире. Удивительно, но ценные ведические рекомендации звезда проиллюстрировала собственным полуобнаженным фото.

«Женщиной мало родиться, ею важно стать», — озаглавила начало повествования Анна.

Актриса отметила, что девушка может стать поистине счастливой только если полностью принимается себя и не ищет изъянов. Причем особое внимание в ведах уделяется нижней части тела женщины — стопам, голенищам и бедрам. Так, если мужчина оценит эти части по достоинству, значит дама может быть уверена в искренности его чувств.

«Чтобы избегать скоплений лишних жировых отложений в области бедер, не накапливайте нереализованные желания, учитесь отпускать их, когда они переходят в разряд ожиданий», — тут же добавила Цуканова-Котт.

Instagram @anna_tsukanova_kott

По словам звезды, усилить женскую энергетику также поможет прокол пупка и пробор на правую сторону. Если сделать его слева — можно повысить мужскую активность, по центру — нормализовать душевное состояние.

А вот смотреть в глаза мужчине опасно при любых обстоятельствах, утверждает Анна. Так якобы недолго растерять накопленную ранее энергию. Суставы же, по версии актрисы, самая уязвимая часть тела, требующая особого внимания.

«Человек — это уникальное существо, который на нижних уровнях разделен на мужское и женское, а на верхних — лишен пола», — подытожила звезда.

Как выяснилось, все это звезда узнала из книги писательницы Милы Тумановой «Женщина начинается с тела».

Поклонники Цукановой-Котт явно не ожидали увидеть на ее странице столь необычные советы по познанию души и тела. Однако заметили, что порой бывает увлекательно применять их на практике.

«Кратко, полезно и очень интересно. Спасибо!»

«Супер! Правильно делаю значит, что не смотрю незнакомым мужчинам в глаза»

«Про стопы и голени понравилось. Аж погладила свои!»

«Очень интересные и хорошие вещи написаны! Аня, молодец!» — обращались фолловеры к актрисе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Виктория Боня дала совет женщинам, как не стать «забитым существом» в собственном доме».