Пианист-виртуоз Денис Мацуев остался без идеального дня рождения

Денису Мацуеву исполнилось 45. Самого известного сейчас в России пианиста поздравили и коллеги-музыканты, и многочисленные поклонники, и президент страны.

Владимир Путин в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, отметил уникальное мастерство исполнителя. Сам Денис признается, что лучшим подарком для него будет концерт и общение со зрителями.

«Мой идеальный день рождения — это сцена, где находятся мои друзья разных поколений, начиная с маленьких искорок, заканчивая большими мэтрами, легендарными мэтрами, которые тоже являются моими друзьями. Я — счастливый человек, что в моей жизни, на моем пути мне встречались колоссальные люди», — заявил Денис Мацуев.

Традиционный большой концерт перенесли на 2 июля. Зрители смогут увидеть этот праздник искусства с участием специальных гостей — звезд классической музыки и джаза — в онлайн формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники.