Собянин посоветовал жителям Москвы не выходить из дома в праздники

Мэр Москвы Сергей Собянин накануне Дня России и в преддверии Парада Победы обратился к жителям столицы с просьбой избегать массового скопления людей, пишет «Экономика сегодня».

«Я бы не рекомендовал никуда ходить в эти праздники. У нас запрещены пока массовые мероприятия. Официальные мероприятия будут проводиться 12 июня и в день Парада, но лучше посмотреть по телевизору. Никакой массовки огромной или зрителей не должно быть. Это большой риск. Поэтому лучше ограничить себя в попытках найти такие массовые мероприятия. Лучше этого не делать», — сказал он.

Градоначальник также попросил москвичей продолжать носить средства индивидуальной защиты. Он подчеркнул, что дисциплинированное соблюдение «режима самосохранения» позволит снимать ограничения в столице каждую неделю. Он добавил, что суточный прирост заразившихся COVID-19 в Москве стал втрое ниже пиковых показателей эпидемии.

«Расслабляться не надо. Но и говорить, что ничего не снижается, тоже неправильно», — заключил политик.

Ранее Сергей Собянин назвал срок выхода Москвы из ограничительных мер.