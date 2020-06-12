🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru: сегодня, 12 июня, убывающая Луна в Овне заставит многих почувствовать прилив сил. День благоприятен для начала новых дел и укреплению дружеских и деловых связей.

♈ Овен

Вы можете оказаться на распутье сегодня. Не пытайтесь изо всех сил двигаться вперед, позвольте голосам других людей смешаться с вашим внутренним голосом. На самом еле вы уже знаете, какой путь выбрать.

Космический совет: слушайте свой внутренний голос.

♉ Телец

Если на личном фронте все выглядит идеально, значит это так и есть. Не впадайте в панику, как это бывает всякий раз, когда жизнь начинает меняться к лучшему. Поблагодарите Вселенную за блага, которые вы получаете сейчас, и за те, что еще получите в будущем. Пары, которые в последнее время находились в изоляции друг от друга, получили шанс понять, действительно ли их связь особенная. Теперь пора подумать о том, чтобы начать совместную жизнь. Однако спешить не стоит.

Космический совет: все происходит для вашего высшего блага.

♊ Близнецы

А что если мы представляем собой энергию в чистом виде? Тогда наше тело — это просто космический костюм, который мы выбрали для этой драмы в земном царстве. Так что не привязывайтесь к своей личности, Близнецы, оставьте мысль о том, кем вы должны быть и позвольте себе трансформироваться. Для вас наступило время пересмотреть старые модели мышления и отказаться от тех, которые больше не соответствуют новому сценарию.

Космический совет: оставьте мысль о том, кем вы должны быть, чтобы трансформироваться.

♋ Рак

Для вас сейчас особенно запутанное время, Рак. Вам следует остерегаться врагов, маскирующихся под друзей. Доверяйте не чувству, а голосу интуиции, которая подсказывает вам, что окружающие вас вещи не такие, какими они кажутся в данный момент. Если вы наберитесь еще не поняли скрытой повестки дня, наберитесь терпения, это вот-вот произойдет. А пока воздержитесь от любых смелых шагов.

Космический совет: доверяйте своей интуиции.

♌ Лев

Мы настолько одержимы стремлением действовать, что забываем, что зовемся человеческими «существами». Вселенная напоминает вам, Лев, что никакой спешки в достижении цели нет. Позвольте себе просто быть. Прислушайтесь к тому, что говорят вам ваши тело и душа. Только отрешившись от внешнего мира, вы сможете постичь внутреннюю мудрость.

Космический совет: сделайте перерыв.

♍ Дева

Пора подвести итог тому, что уже начинает попахивать несвежим, Дева. Убывающая Луна дает вам возможность перерезать веревки, которые больше вам не служат. Если ваши отношения с кем-либо стали токсичными, найдите в себе смелость разорвать их, сейчас самое подходящее время для этого. Вселенная знает, что вы заслуживаете лучшего.

Космический совет: освободите себя от ненужных связей.

♎ Весы

Не бойтесь открыть ящик Пандоры с необузданными эмоциями и поведать миру свою правду. Вы больше не заинтересованы в том, чтобы играть отведенную вам роль или каким-либо образом потворствовать своей аудитории.

Космический совет: не бойтесь своих эмоций

♏ Скорпион

Пауло Коэльо однажды сказал: «Вы должны рисковать. Мы полностью поймем чудо жизни только тогда, когда допустим непредвиденное». Это ваши мысли, Скорпион. Глубоко внутри вас рождается понимание, что нельзя «играть в чудеса», оставаясь в безопасной зоне. Так что попрощайтесь со своими страхами и хватайте жизнь за рога. И не важно, есть ли у вас под рукой дорожная карта.

Космический совет: не бойтесь выйти за пределы вашей зоны комфорта.

♐ Стрелец

Это время, которое исцеляет ваши раны и дает силы вновь открыть сердце, Стрелец. Не поддавайтесь желанию похоронить себя под грудой работы. Лучше сесть и разобраться с тем, что происходит, и позволить травмам заживать своим чередом. Обращение за поддержкой к другу или психотерапевту может оказаться весьма кстати сейчас. А такие занятия как ведение дневника, рисование и садоводство принесут чувство облегчения.

Космический совет: оставайтесь в настоящем.

♑ Козерог

Примите неприемлемое, Козерог. Пора сбросить старую кожу и освободиться от устаревших систем верований. Исцеление никогда не бывает легким, но у вас есть способ превратить хаос в красивый пейзаж. Это также может быть временем драматических финалов. Отпустите старое с благодарностью, зная, что вы создаете пространство для лучшего.

Космический совет: черпайте скрытую мудрость в своих ранах.

♒ Водолей



Это время финансовой стабильности, Водолей. Ваш путь был нелегким, но вы учитесь, чтобы ваши деньги работали на вас. Доверьтесь таинственным высшим силам. Знайте, что о вас позаботятся, пока вы идете к цели. Вселенная аплодирует вам за мужество, которое вы демонстрируете в данный момент.

Космический совет: доверьтесь таинственным высшим силам.

♊ Рыбы

Жизнь не игра в глупые шарады, Рыбы. Ваши близкие не смогут понять вас, если вы продолжите молчать. Вперед, высказывайтесь! Знайте, что вы заслуживаете того, чтобы вас видели и слышали.

Космический совет: пришло время рассказать о своих потребностях.

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