Режим ЧС ввели в Мурманской области из-за обрушения моста

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Марина Неруцких
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Данная мера призвана защитить интересы предприятий, пострадавших по причине потери железнодорожного сообщения.

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Фото, видео: ГУ МЧС России по Мурманской области; 5-tv.ru

В Мурманской области из-за обрушения моста с 11 июня ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте правительства региона.

«С 18 часов 11 июня на территории Мурманской области введен режим чрезвычайной ситуации регионального характера для органов управления, сил и средств мурманской территориальной подсистемы РСЧС. Режим ЧС введен с целью защиты экономических интересов предприятий, которые пострадали в результате обрушения моста на перегоне Выходной — Кола», — говорится в сообщении.

Решение было принято комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности Мурманской области под руководством губернатора Андрея Чибиса. Согласно документу, данная мера сохранится вплоть до введения в действие резервной ветки. Железнодорожное полотно в срочном порядке прокладывается до станции Мурманск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что рухнувший железнодорожный мост под Мурманском отрезал регион от всей России.

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