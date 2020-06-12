Сати Казанова в откровенном сарафане рассказала, как училась понимать свое тело
Бывшая участница группы «Фабрика» призналась, что нанесла серьезный вред своему здоровью, бездумно выбирая тренажерные залы и инструкторов.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
«У меня денег до…»: Подробности первого допроса Ефремова после «пьяного» ДТП
Фото, видео: Instagram @satikazanova
Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова, известная своим увлечением йогой и здоровым образом жизни, рассказала в Instagram, что в своем время нанесла серьезный вред здоровью, бездумно выбирая тренажерные залы и инструкторов.
«Долгое время я занималась в тренажерных залах, фитнес и йога-студиях, не слишком озадачиваясь поиском подтверждения профессионализма и компетентности того или иного инструктора. К сожалению, разбираться в том, как устроено мое тело и как экологично подходить к желаемым результатам, я начала только после приобретения различных травм — протрузий, растяжений и проблем с суставами», — призналась 37-летняя артистка.
Она пригласила пользователей поговорить о том, как достичь гармонии души и тела, не причиняя вреда организму. Однако большинство поклонников Казановой обратили внимание не столько на пост, сколько на фото, которое его сопровождает. На снимке Сати в очень открытом стильном платье сидит в необычной позе, устремив взгляд куда-то вдаль.
«Как всегда прекрасна!»
«Ох эти ваши скулы, очень красиво!»
«Ваша неземная красота сводит с ума»
«Теперь надо как-то постараться как-то ночью заснуть»
«Какое энергетически наполненное фото!»
«Сати как будто 20 лет… фантастика! Так держать!» — пишут в комментариях пользователи.
Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сати Казанова объявила, что собирается написать книгу, поскольку поняла, что за свои 37 лет прожила множество жизней и ей есть чем поделиться с публикой.
Читайте также
72%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?