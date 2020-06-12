Сати Казанова в откровенном сарафане рассказала, как училась понимать свое тело

|
Светлана Александрова
38

Бывшая участница группы «Фабрика» призналась, что нанесла серьезный вред своему здоровью, бездумно выбирая тренажерные залы и инструкторов.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @satikazanova

Бывшая участница группы «Фабрика» Сати Казанова, известная своим увлечением йогой и здоровым образом жизни, рассказала в Instagram, что в своем время нанесла серьезный вред здоровью, бездумно выбирая тренажерные залы и инструкторов.

«Долгое время я занималась в тренажерных залах, фитнес и йога-студиях, не слишком озадачиваясь поиском подтверждения профессионализма и компетентности того или иного инструктора. К сожалению, разбираться в том, как устроено мое тело и как экологично подходить к желаемым результатам, я начала только после приобретения различных травм — протрузий, растяжений и проблем с суставами», — призналась 37-летняя артистка.

Instagram @satikazanova

Она пригласила пользователей поговорить о том, как достичь гармонии души и тела, не причиняя вреда организму. Однако большинство поклонников Казановой обратили внимание не столько на пост, сколько на фото, которое его сопровождает. На снимке Сати в очень открытом стильном платье сидит в необычной позе, устремив взгляд куда-то вдаль.

«Как всегда прекрасна!»

«Ох эти ваши скулы, очень красиво!»

«Ваша неземная красота сводит с ума»

«Теперь надо как-то постараться как-то ночью заснуть»

«Какое энергетически наполненное фото!»

«Сати как будто 20 лет… фантастика! Так держать!» — пишут в комментариях пользователи.

Ранее, как рассказывал 5-tv.ru, Сати Казанова объявила, что собирается написать книгу, поскольку поняла, что за свои 37 лет прожила множество жизней и ей есть чем поделиться с публикой.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:49
«Удар все легче, пульс все чаще»: Юлия Михалкова рассказала, как скучает по мужчине
7:48
«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
7:36
Рецепт овощных оладьев: Легкое блюдо для летнего ужина
7:34
Космонавты Вагнер и Иванишин с борта МКС поздравили соотечественников с Днем России
7:32
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
7:32
Исаакий-змеевик: как избежать беды в Змеиный праздник — 12 июня

Сейчас читают

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
ТОП-5 знаков зодиака, на которых влияет полнолуние
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок