Ангар полыхает на востоке Москвы

Металлический ангар загорелся на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, есть угроза перехода огня на соседние здания.

Пожар разгорелся на Открытом шоссе. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте инцидента работают пожарные.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. О погибших и пострадавших пока не известно.