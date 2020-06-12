Есть угроза перехода на соседние здания.

Ангар полыхает на востоке Москвы

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Металлический ангар загорелся на востоке Москвы. Как сообщает ТАСС, со ссылкой на экстренные службы, есть угроза перехода огня на соседние здания.

Пожар разгорелся на Открытом шоссе. Площадь возгорания составляет 300 квадратных метров. На месте инцидента работают пожарные.

Обстоятельства происшествия устанавливаются. О погибших и пострадавших пока не известно.

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