«Был живот»: Самойлова сравнила свою фигуру в купальнике после родов и сейчас

|
Карина Бернтгольц
100

Супруга рэпера Джигана показал в Instagram-сторис, как выглядело ее тело после кесарева сечения.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana

Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова решила продемонстрировать подписчикам в Instagram изменения, которые произошли ее фигурой после родов. В сторис светская львица показала, как выглядела сразу после кесарева сечения, и то, как выглядит сейчас. Перемены очевидны.

Если на видеоролике, записанном после появления ребенка на свет, как признается сама знаменитость, у нее есть небольшой животик, то сейчас ее формы кажутся идеальными. Голубое бикини, в котором снялась знаменитость, идеально подчеркивает изгибы ее тела и шоколадный загар. Стройные ноги, пресс, плоский живот, «аппетитная» грудь — все это заставляет бесконечно любоваться Самойловой.

Поклонники остались в восторге о того, как быстро жена Джигана пришла в форму после родов и не могли поверить своим глазам.

Instagram @samoylovaoxana

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Оксана Самойлова на публичное признание Джигана в любви.

Читайте также

+15° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
69.12
0.50 78.52
0.60
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:15
Французский журналист предсказывает США участь СССР
8:54
Сколько времени можно посвятить загоранию и купанию — советы ЛОРа
8:41
Люди с какой группой крови меньше всего подвержены COVID-19?
8:30
«Шикарная грудь!» — Кети Топурия похвасталась «крутым летним сарафанчиком»
8:16
«Этот день символизирует мощь и величие российского государства»: Лукашенко поздравил Путина с праздником
8:08
«Был живот»: Самойлова сравнила свою фигуру в купальнике после родов и сейчас

Сейчас читают

«Все внимание на детали»: К чему снится свадьба?
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок