«Был живот»: Самойлова сравнила свою фигуру в купальнике после родов и сейчас

Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова решила продемонстрировать подписчикам в Instagram изменения, которые произошли ее фигурой после родов. В сторис светская львица показала, как выглядела сразу после кесарева сечения, и то, как выглядит сейчас. Перемены очевидны.

Если на видеоролике, записанном после появления ребенка на свет, как признается сама знаменитость, у нее есть небольшой животик, то сейчас ее формы кажутся идеальными. Голубое бикини, в котором снялась знаменитость, идеально подчеркивает изгибы ее тела и шоколадный загар. Стройные ноги, пресс, плоский живот, «аппетитная» грудь — все это заставляет бесконечно любоваться Самойловой.

Поклонники остались в восторге о того, как быстро жена Джигана пришла в форму после родов и не могли поверить своим глазам.

Instagram @samoylovaoxana

Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Оксана Самойлова на публичное признание Джигана в любви.