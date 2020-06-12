«Был живот»: Самойлова сравнила свою фигуру в купальнике после родов и сейчас
Супруга рэпера Джигана показал в Instagram-сторис, как выглядело ее тело после кесарева сечения.
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Фото, видео: Instagram @samoylovaoxana
Супруга скандально известного рэпера Джигана Оксана Самойлова решила продемонстрировать подписчикам в Instagram изменения, которые произошли ее фигурой после родов. В сторис светская львица показала, как выглядела сразу после кесарева сечения, и то, как выглядит сейчас. Перемены очевидны.
Если на видеоролике, записанном после появления ребенка на свет, как признается сама знаменитость, у нее есть небольшой животик, то сейчас ее формы кажутся идеальными. Голубое бикини, в котором снялась знаменитость, идеально подчеркивает изгибы ее тела и шоколадный загар. Стройные ноги, пресс, плоский живот, «аппетитная» грудь — все это заставляет бесконечно любоваться Самойловой.
Поклонники остались в восторге о того, как быстро жена Джигана пришла в форму после родов и не могли поверить своим глазам.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как отреагировала Оксана Самойлова на публичное признание Джигана в любви.
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