Самойлова усмехнулась, услышав признание в любви от Джигана — видео

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Алиса Старжевская
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У супругов идет бракоразводный процесс, однако рэпер не теряет надежды на воссоединение с супругой.

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Фото, видео: Instagram @iamgeegun

Джиган (Денис Устименко-Вайнштейн) вновь ввел фанатов в заблуждение. Несмотря на то, что у рэпера и Оксаны Самойловой сейчас идет бракоразводный процесс, артист не перестает выкладывать в свой профиль в Instagram совместные фото и сторис с супругой.

В этот раз Джиган выложил новое видео, где показал подписчикам, как они вместе с Оксаной сидят на летней террасе. Рэпер несколько раз перевел камеру на жену и сказал, что любит ее. Самойлова усмехнулась, но никак не ответила на признания Дениса.

«Люблю!», — подписал видео рэпер.

Помимо видео, Джиган также выложил в свой профиль и совместный снимок с супругой. Пара сидит на кровати посреди газона, Денис обнимает жену за талию, а она радостно улыбается

«Hello!» — прокомментировал фото рэпер.

Такие снимки и видео заставляют подписчиков задуматься — действительно ли супруги подали на развод или они просто пытаются привлечь к себе внимание? И почему только у Джигана появляется в социальных сетях подобный контент, а Оксана никак не комментирует их отношения?

Instagram @iamgeegun

Некоторые фанаты уверены — Джиган таким образом «подлизывается» к Оксане и пытается доказать ей и всему миру свои чувства.

«Любовь видимо безответная, но хочу, чтобы было у них все супер»;

«Блин, ну это классно, конечно, что Джиган постит фотографии с Оксаной, но на деле Оксана не собирается мириться, непонятно что у них в итоге»;

«Подлизывается как может»;

«Ничего не понимаю, но очень интересно, что между вами»;

«Оксана, чет не в восторге от любви то», — написали фанаты.

Как недавно объяснила Самойлова, бракоразводный процесс в самом разгаре, но они с Денисом продолжают жить вместе и создавать имидж счастливых родителей для своих детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Джиган покаялся в новом треке.

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