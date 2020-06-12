ТОП-5 имен женщин, способных пустить свою жизнь под откос

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Валентин Черников
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У них есть все для счастья и успеха, но они отвергают подарки Вселенной.

ТОП-5 имен женщин, способных пустить свою жизнь под откос

Фото: www.globallookpress.com / Oleksiy Maksymenko;

Человек — творец своего счастья и зачастую — своих же страданий. Но что заставляет людей выбирать не ту дорогу? Эзотерики сходятся во мнении, что такая склонность заложена в имени. Портал lisa.ru привел пять имен женщин, способных вольно или невольно отказаться от успеха и благополучия. Эти дамы с легкостью могут испортить себе жизнь и опуститься на самое дно.

Надежда — легкая на подъем и эпатажная авантюристка, готовая веселиться сутками напролет. Она часто меняет мужчин и места работы. Надежда не умеет зарабатывать деньги, но умеет общаться. Правда, в основном, в соцсетях, где пребывает постоянно.

Яна чересчур самокритична, почти каждый день борется с собственными слабостями и не побеждает. Она редко дает обещания, поскольку с трудом их выполняет. Любит красивую жизнь, но не любит засучить рукава. Не привыкла строить четкие планы и думать о будущем.

Майя всем показывает свою независимость, но сама не самостоятельна и нуждается в помощи. На самом деле она не может жить без надежного мужского плеча. Хотя, к семье не стремится, а напротив, производит впечатление оторвы.

Елизавета по жизни везуча. Все достается ей легко: хорошие оценки, повышение на работе. Но эта легкость может сыграть с ней злую шутку. Она расслабляется и пускает жизнь на самотек. Впоследствии Лиза может не заметить, как окажется без денег в кармане.

Виктории Вселенная тоже делает немало подарков, но она их не ценит. Часто жалуется на судьбу, хотя, может жить гораздо лучше многих. По этой причине дама выбирает себе в друзья менее успешных и красивых, чем она, чтобы на их фоне лучше выглядеть.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 женских имен, которые мешают их обладательницам построить семью.

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ТОП-5 имен женщин, способных пустить свою жизнь под откос

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