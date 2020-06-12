Почему у многих людей после 30 лет резко снижается слух и как этого избежать?
Слухопротезист рассказала, почему люди после 30 лет начинают глохнуть.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru
Исследователи выяснили, что за последние десять лет увеличилось количество молодых людей, у которых после 30 снижается слух. Прежде это было свойственно пенсионерам после 60 лет. Специалисты связывают такую тенденцию с повсеместным использованием наушников. Медики доказали их пагубное воздействие на органы слуха. Об этом рассказала 5-tv.ru слухопротезист медицинского центра «МастерСлух» Елена Грачева.
«Проблемы возникают во время прослушивания музыки при громкости свыше 100 децибел. Для человеческого уха нормальным считается восприятие звука на уровне 30 децибел. А наушники выдают непосредственно в ушную раковину до 120 децибел. Что соответствует громкости работы реактивного двигателя самолета, измеренной на расстоянии 50 метров», — сказала врач.
Не все наушники одинаково вредно воздействуют на слух. Известно, что существует масса видов — от магнитных микронаушников и капсульных до больших мониторных. Последние считаются наиболее безопасными. В мониторных наушниках звук проникает в ухо, отражаясь от слухового прохода, а не напрямую. Это снижает риск нарушения слуха.
«Наиболее опасны те наушники, которые плотно закрывают слуховой проход. При постоянном применении такой гарнитуры серьезное нарушение слуха отмечается спустя три-четыре года», — предостерегает Елена Грачева.
Чтобы обезопасить себя от поражения слуха при использовании наушников, нужно соблюдать ряд правил. Так, нельзя использовать наушники в метро и других местах с аналогичным уровнем шума. А если использовать, то наушники с системой активного шумоподавления. Нельзя увеличивать громкость выше уровня в 70-80%. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках дольше четырех часов подряд и тем более — засыпать с проигрывающейся в них музыкой.
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