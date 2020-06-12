Почему у многих людей после 30 лет резко снижается слух и как этого избежать?

|
Валентин Черников
Эксклюзив 54

Слухопротезист рассказала, почему люди после 30 лет начинают глохнуть.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd; 5-tv.ru

Исследователи выяснили, что за последние десять лет увеличилось количество молодых людей, у которых после 30 снижается слух. Прежде это было свойственно пенсионерам после 60 лет. Специалисты связывают такую тенденцию с повсеместным использованием наушников. Медики доказали их пагубное воздействие на органы слуха. Об этом рассказала 5-tv.ru слухопротезист медицинского центра «МастерСлух» Елена Грачева.

«Проблемы возникают во время прослушивания музыки при громкости свыше 100 децибел. Для человеческого уха нормальным считается восприятие звука на уровне 30 децибел. А наушники выдают непосредственно в ушную раковину до 120 децибел. Что соответствует громкости работы реактивного двигателя самолета, измеренной на расстоянии 50 метров», — сказала врач.

Не все наушники одинаково вредно воздействуют на слух. Известно, что существует масса видов — от магнитных микронаушников и капсульных до больших мониторных. Последние считаются наиболее безопасными. В мониторных наушниках звук проникает в ухо, отражаясь от слухового прохода, а не напрямую. Это снижает риск нарушения слуха.

«Наиболее опасны те наушники, которые плотно закрывают слуховой проход. При постоянном применении такой гарнитуры серьезное нарушение слуха отмечается спустя три-четыре года», — предостерегает Елена Грачева.

Чтобы обезопасить себя от поражения слуха при использовании наушников, нужно соблюдать ряд правил. Так, нельзя использовать наушники в метро и других местах с аналогичным уровнем шума. А если использовать, то наушники с системой активного шумоподавления. Нельзя увеличивать громкость выше уровня в 70-80%. Не рекомендуется слушать музыку в наушниках дольше четырех часов подряд и тем более — засыпать с проигрывающейся в них музыкой.

Ранее 5-tv.ru писал, как легко засыпать и просыпаться — ТОП советов врача.

Читайте также

+20° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
69.12
0.50 78.52
0.60
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Последние новости

15:29
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?
15:16
У жены Зеленского подтвердился коронавирус
15:07
Глава Крыма открыл новый водопровод в Симферополе
14:50
Росгвардейца подозревают в жестоком изнасиловании бутылкой спящего коллеги
14:43
Путин о врачах: «Мы открыли для себя высокую миссию людей в белых халатах»
14:31
Обнаженная Бледанс «в роли ракушечки» поздравила фанатов с праздником

Сейчас читают

Осторожно, огонь и вода! Советы астролога для знаков зодиака на выходные — 12, 13 и 14 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок