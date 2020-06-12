«Кто такая?» — Прохор Шаляпин переполошил соцсети фото с незнакомкой
Певец предался ностальгии и показал архивный снимок с рыжеволосой красоткой.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Певец Прохор Шаляпин заставил фанатов ревновать и теряться в догадках, опубликовав фото с прекрасной рыжеволосой незнакомкой. Он выложил снимок времен своей юности и сопроводил его философским стихотворением.
«Уходит Время, нам меняя внешность:
Лицо, улыбку… даже взгляд.
А что поделать? Это неизбежно…
Нам юность не вернуть назад», — написал Шаляпин.
Однако больше чем стихи внимание публики привлекло фото, на котором запечатлен юный и кудрявый Прохор с рыжей красоткой. В попытках узнать, кто же эта незнакомка, поклонники так и не преуспели.
«Кто такая?»
«Что с ней?»
«Какой молодой, а что за девушка рядом?»
«Где Виталина? Что, шоу закончилось?» — распереживались поклонники.
Фанаты хоть и гадали и даже сравнивали незнакомку с певицей Максим, не разглядели в ней солистку группы «Лицей» Софию Тайх, отмечают «Дни.ру».
Ранее 5-tv.ru писал, как Прохор Шаляпин рассказал сон о путешествии с покойной Крачковской.
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