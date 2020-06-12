Певец Прохор Шаляпин заставил фанатов ревновать и теряться в догадках, опубликовав фото с прекрасной рыжеволосой незнакомкой. Он выложил снимок времен своей юности и сопроводил его философским стихотворением.

«Уходит Время, нам меняя внешность:

Лицо, улыбку… даже взгляд.

А что поделать? Это неизбежно…

Нам юность не вернуть назад», — написал Шаляпин.

Instagram @shalyapin_official

Однако больше чем стихи внимание публики привлекло фото, на котором запечатлен юный и кудрявый Прохор с рыжей красоткой. В попытках узнать, кто же эта незнакомка, поклонники так и не преуспели.

«Кто такая?»

«Что с ней?»

«Какой молодой, а что за девушка рядом?»

«Где Виталина? Что, шоу закончилось?» — распереживались поклонники.

Фанаты хоть и гадали и даже сравнивали незнакомку с певицей Максим, не разглядели в ней солистку группы «Лицей» Софию Тайх, отмечают «Дни.ру».

Ранее 5-tv.ru писал, как Прохор Шаляпин рассказал сон о путешествии с покойной Крачковской.