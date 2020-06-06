«В шикарном СВ»: Шаляпин рассказал сон о путешествии с покойной Крачковской
Певец признался, что в свое время был счастлив подружиться с бесконечно талантливой актрисой.
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Фото, видео: Instagram @shalyapin_official
Прохор Шаляпин увидел во сне известную советскую и российскую актрису Наталью Крачковскую, скончавшуюся четыре года назад в возрасте 77 лет. Об этом певец, известный своим трепетным отношением к дамам в возрасте, рассказал на своей странице в Instagram.
«Удивительный сон мне сегодня приснился. Мы с Натальей Крачковской будто бы мчимся куда-то в скоростном поезде, в шикарном СВ. Наталья Леонидовна всю дорогу рассказывает что-то необыкновенно смешное и хохочет сама…» — написал Шаляпин.
Он также опубликовал несколько снимков, на которых он и советская кинозвезда, запомнившаяся зрителям ролью мадам Грицацуевой в «12 стульях», запечатлены обнимающимися и смеющимися, а на одной из фотографий Крачковская целует Прохора в щеку.
«Замечательная, бесконечно талантливая актриса и добрейшей души человек! Я счастлив, что мне довелось встретиться с нею на съемках, познакомиться и подружиться! Такие личности, как Крачковская, поистине бессмертны! И всегда любимы!», — добавил в своем посте Шаляпин.
Поклонники Прохора наперебой пытаются истолковать сновидение. Одни увидели в нем дурное предзнаменование, другие припомнили, что сегодня троицкая родительская суббота, когда принято поминать умерших родственников, и советуют помянуть актрису, третьи видят в видении совсем иную подоплеку».
«Ты, Прохор, береги себя, сон не очень хороший!»
«Это сон к болезни 100%, а актриса классная была, талантище, Царствие ей Небесное
«Они так похожи с Цымбалюк, извините, Прохор, не хочу вас обидеть…»
«Актриса пришла к вам ночью в гости — это вам комплимент от нее, ничего удивительного», — пишут в комментариях пользователи.
Ранее, как сообщал 5-tv.ru, отметившая недавно 80-летний юбилей актриса Светлана Светличная с возмущением опровергла слухи о якобы имевшем место десять лет назад романе с Прохором Шаляпиным.
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