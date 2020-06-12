Ширвиндт поделился, вероятно, последним «домашним» видео с Еленой Образцовой
Уникальные кадры со всемирно знаменитой оперной дивой были сделаны в 2014 году.
Закрыть
Смотрите также:
«Сердце разрывается»: в сети поддержали Норкина, опубликовавшего фото с похорон жены
«Он мне сам советовал»: Жорин назвал вероятную причину исчезновения Алибасова
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего
«Неземная красота!» — Гузеева показала, как выглядела в 18 лет
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 7 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 июня, для всех знаков зодиака
«Собутыльники не могли остановить?» — Почему Панкратов-Черный винит друзей Ефремова в ДТП
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 9 июня, для всех знаков зодиака
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @shirvindt
Актер Александр Ширвиндт поделился с поклонниками архивной записью с величайшей оперной певицей второй половины ХХ века — Еленой Образцовой. На кадрах народная артистка СССР, которая за свою карьеру, помимо Большого театра, выступала на всех легендарных мировых сценах, нежно обнимает Ширвиндта и поет.
«Случайно нашел у себя в телефоне. Может быть, это вообще последняя запись Елены Образцовой. Конец 2014 года», — подписал он уникальную запись.
Действо происходит во время банкета, на котором присутствует масса знаменитостей из кино- и театральной среды. Также в кадр попадает супруга первого президента РФ Наина Ельцина.
Подписчики Ширвиндта в Instagram поблагодарили его за историческую запись и единодушно отметили, что Образцова — «великая певица» и «человек — солнце».
В 2014 году стало известно, что у Елены Образцовой, уроженки Ленинграда диагностирована лейкемия. С ноября того года она проходила курс лечения в клинике Лейпцига, однако уже 12 января 2015 года она скончалась на 76-м году жизни.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге открылась Международная академия музыки Елены Образцовой.
Читайте также
35%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?