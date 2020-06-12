Ширвиндт поделился, вероятно, последним «домашним» видео с Еленой Образцовой

Актер Александр Ширвиндт поделился с поклонниками архивной записью с величайшей оперной певицей второй половины ХХ века — Еленой Образцовой. На кадрах народная артистка СССР, которая за свою карьеру, помимо Большого театра, выступала на всех легендарных мировых сценах, нежно обнимает Ширвиндта и поет.

«Случайно нашел у себя в телефоне. Может быть, это вообще последняя запись Елены Образцовой. Конец 2014 года», — подписал он уникальную запись.

Действо происходит во время банкета, на котором присутствует масса знаменитостей из кино- и театральной среды. Также в кадр попадает супруга первого президента РФ Наина Ельцина.

Подписчики Ширвиндта в Instagram поблагодарили его за историческую запись и единодушно отметили, что Образцова — «великая певица» и «человек — солнце».

В 2014 году стало известно, что у Елены Образцовой, уроженки Ленинграда диагностирована лейкемия. С ноября того года она проходила курс лечения в клинике Лейпцига, однако уже 12 января 2015 года она скончалась на 76-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге открылась Международная академия музыки Елены Образцовой.