Ширвиндт поделился, вероятно, последним «домашним» видео с Еленой Образцовой

|
Сергей Зеленский
1 313

Уникальные кадры со всемирно знаменитой оперной дивой были сделаны в 2014 году.

Закрыть

Смотрите также:

Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov; Instagram @shirvindt

Актер Александр Ширвиндт поделился с поклонниками архивной записью с величайшей оперной певицей второй половины ХХ века — Еленой Образцовой. На кадрах народная артистка СССР, которая за свою карьеру, помимо Большого театра, выступала на всех легендарных мировых сценах, нежно обнимает Ширвиндта и поет.

«Случайно нашел у себя в телефоне. Может быть, это вообще последняя запись Елены Образцовой. Конец 2014 года», — подписал он уникальную запись.

Действо происходит во время банкета, на котором присутствует масса знаменитостей из кино- и театральной среды. Также в кадр попадает супруга первого президента РФ Наина Ельцина.

Подписчики Ширвиндта в Instagram поблагодарили его за историческую запись и единодушно отметили, что Образцова — «великая певица» и «человек — солнце».

В 2014 году стало известно, что у Елены Образцовой, уроженки Ленинграда диагностирована лейкемия. С ноября того года она проходила курс лечения в клинике Лейпцига, однако уже 12 января 2015 года она скончалась на 76-м году жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Петербурге открылась Международная академия музыки Елены Образцовой.

Читайте также

+19° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 35%
69.12
0.50 78.52
0.60
Клуб однолюбов. Какие знаки зодиака влюбляются лишь единожды?

Последние новости

19:58
Зеленский захотел вернуть крымский вопрос в повестку дня
19:48
Кириенко объяснил феномен и массовость волонтерского движения «МыВместе»
19:38
«Ребята были буйные»: Александр Ширвиндт о веселых застольях с Олегом Ефремовым
19:24
«Отстаньте!» — жену Игоря Николаева взбесило сравнение с Королевой
19:16
«Люблю тактильные ощущения»: Пригожин сравнил онлайн-концерты с сексом по телефону
19:04
Нефтепродукты попали в реку в Сочи

Сейчас читают

Осторожно, огонь и вода! Советы астролога для знаков зодиака на выходные — 12, 13 и 14 июня
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 июня, для всех знаков зодиака
«Я поставил одно условие»: отказавшийся защищать Ефремова юрист Добровинский будет представлять интересы семьи погибшего

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Little Big: история группы, фото, новости и Евровидение 2020
Вера Брежнева: личная жизнь, карьера, новости и скандалы
Лера Кудрявцева: семья, карьера, новости, мужья
Сергей Лазарев: биография, новости, тайный ребенок