Бузова, Асмус, Варнава, Тодоренко: как Сергей Жуков довел звезд шоу-бизнеса до слез?

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков всегда был любимцем публики: в конце 90-х и начале 2000-х годов. Несмотря на то, что пик карьеры давно миновал, артист и сегодня продолжает покорять сердца прекрасной половины человечества.

Так, например, недавно музыкант довел до слез не только поклонниц, но и акул шоу-бизнеса: Ольгу Бузову, Екатерину Варнаву, Кристину Асмус и еще десять прекрасных певиц и актрис, пишет Teleprogramma.pro. Безусловно, не специально: музыкант всего лишь пригласил именитых леди сняться в трогательном клипе на песню «Расскажи мне», где заставил артисток вспомнить печальный опыт прошлых отношений.

«Чтобы рассказать о любви, мужчинам нужны слова, а женщинам достаточно взгляда. Я пригласил тринадцать совершенно разных девушек, чтобы они вспомнили свою историю любви и одними глазами рассказали ее заново под нашу новую песню», — объяснил Сергей Жуков.

Ролик снят таким образом, что основное внимание и правда приковано к глазам селебрити: девушки смотрят в объектив сквозь слезы и капли дождя.

Instagram @buzova86

Судя по комментариям, клип пришелся по душе пользователям сети. Многие отмечали, что давно мечтали услышать что-нибудь проникновенное и трогательное, вопреки моде на рэп.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какую цену пришлось заплатить Сергею Жукову за оглушительный успех.