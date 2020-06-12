Бузова, Асмус, Варнава, Тодоренко: как Сергей Жуков довел звезд шоу-бизнеса до слез?
Известный певец заставил селебрити сделать то, на что они, кажется, были не готовы.
Фото, видео: Instagram @sezhukov
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков всегда был любимцем публики: в конце 90-х и начале 2000-х годов. Несмотря на то, что пик карьеры давно миновал, артист и сегодня продолжает покорять сердца прекрасной половины человечества.
Так, например, недавно музыкант довел до слез не только поклонниц, но и акул шоу-бизнеса: Ольгу Бузову, Екатерину Варнаву, Кристину Асмус и еще десять прекрасных певиц и актрис, пишет Teleprogramma.pro. Безусловно, не специально: музыкант всего лишь пригласил именитых леди сняться в трогательном клипе на песню «Расскажи мне», где заставил артисток вспомнить печальный опыт прошлых отношений.
«Чтобы рассказать о любви, мужчинам нужны слова, а женщинам достаточно взгляда. Я пригласил тринадцать совершенно разных девушек, чтобы они вспомнили свою историю любви и одними глазами рассказали ее заново под нашу новую песню», — объяснил Сергей Жуков.
Ролик снят таким образом, что основное внимание и правда приковано к глазам селебрити: девушки смотрят в объектив сквозь слезы и капли дождя.
Судя по комментариям, клип пришелся по душе пользователям сети. Многие отмечали, что давно мечтали услышать что-нибудь проникновенное и трогательное, вопреки моде на рэп.
Ранее 5-tv.ru рассказал, какую цену пришлось заплатить Сергею Жукову за оглушительный успех.
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