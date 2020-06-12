«С днем рождения, любимый»: экс-супруг Ани Лорак впервые показал новую избранницу
Мурат Налчаджиоглу перестал скрывать отношения с молодой особой с необычным именем.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya; Instagram @muratnalca
Экс-супруг певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу впервые после громкого развода со звездой показал публике свою новую избранницу.
12 июня бывший возлюбленный Лорак отмечает день рождения. По случаю праздника мужчина решил организовать домашний прием, куда пригласил самых близких людей. В частности, и новую пассию. Мурат вел прямой репортаж с мероприятия и на видео, выложенном в Instagram, отметил даму сердца. Как выяснилось, ею стала визажист по имени Лилия, дающая уроки макияжа в Киеве.
«С днем рождения, любимый!» — красовалась надпись на именинном торте, адресованная Налчаджиоглу.
Как сообщало издание Утро.ру, молодые люди встречаются уже несколько месяцев. Но до последнего времени скрывали роман. В чем причина такой настороженности — неизвестно. Вероятно, Мурат не хотел сильно ранить экс-супругу. Ведь скандальный развод с Ани Лорак состоялся меньше года назад. В счастливом союзе пара прожила долгие десять лет.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что близкая подруга Ани Лорак рассказала правду о любовных похождениях ее бывшего супруга.
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