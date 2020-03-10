Украинская певица Ани Лорак рассталась с супругом Муратом Налчаджиоглу из Турции в минувшем году. Пара прожила вместе десять лет. Однако выяснилось, что все это время брак исполнительницы трещал по швам. Подруга поп-дивы рассказала, что ее бывший муж постоянно ей изменял.

«Он ей изменял, скотина, всегда! Снимал квартиру в Киеве и тягал туда *** (девушек легкого поведения — ред.) <…> Все это знают у нас, на Украине!» — цитирует приятельницу певицы КР.RU.

Источники утверждают, что Мурат Налчаджиоглу прилетел в Киев вслед за певицей из Турции. На родине мужчина вовсе не был предпринимателем (как считали фанаты поп-дивы), а работал обычным менеджером в отеле. Бизнесом он начал заниматься только на Украине, открыв дело на деньги избранницы. Коллеги звезды по цеху открыто заявляли, что ее супруг — альфонс.

К счастью, токсичные отношения Ани Лорак с Муратом Налчаджиоглу закончились разводом. Похоже, что теперь 41-летняя исполнительница встречается с 27-летним музыкальным продюсером украинского происхождения, участником лейбла Black Star Егором Глебом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ани Лорак могла принять предложение руки и сердца от молодого продюсера.