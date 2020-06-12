«Он научил меня любить»: Муцениеце поблагодарила Прилучного за прожитые годы
Звезда опубликовала видеобращение, приурочив его ко дню «спасибо».
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Фото, видео: Instagram @agataagata
Несмотря на то, что актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный окончательно решили развестись (по крайней мере, звезда уже написала официальное заявление) бывшие влюбленные продолжают общаться между собой. Более того, они то и дело вводят поклонников в заблуждение, «переговариваясь» между собой и подавая странные сигналы посредством Insta-сторис.
Так, в среду, 12 июня, Агата записала очередное послание Павлу. Звезда опубликовала ролик, где заявила, что в честь дня «спасибо» благодарит без пяти минут бывшего супруга за ценные жизненные уроки.
«Сегодня День „спасибо“, и я бы хотела сказать спасибо Паше за то, что он научил меня любить. Только благодаря ему я поняла, что я действительно могу любить другого человека», — обратилась к Прилучному мать его двоих детей.
Безусловно, это — красивый жест со стороны звезды. Если только не брать в расчет тот факт, что день «спасибо» в России, как и в других странах, традиционно отмечается 11 января. Об этом поклонники и напомнили звездной чете.
«Зачем эти заигрывания с почти уже бывшей женой? Какой день спасибо?! Вы так никогда не разведетесь!»
«Клоуны, стебетесь, небось, над подписчиками своими…»
«Ау! Когда люди научатся не сворачивать с пути, вместо того, чтобы тянуть вымученный брак???» — писали гневные комментарии в аккаунте Прилучного фолловеры.
Впрочем, самих звезд чужие замечания мало волнуют.
Ранее 5-tv.ru подробно рассказал, как будет проходить развод Агаты Муцениеце и Павла Прилучного, если звезды решат идти до конца.
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