«Что-то рвануло»: в сети появилось видео пожара на месте взрыва цистерны с газом в Казани

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Марина Неруцких
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В результате ЧП пострадали четыре человека.

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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; ВКонтакте @salavat_cupere

В сети появилось видео пожара на месте взрыва цистерны с газом в Казани. Очевидцы инцидента сообщают, что были слышны хлопки.

«На Оргсинтезе что-то рвануло, клубы дыма и огня видно было и слышны взрывы», — пишут свидетели пожара в Казани.

Как сообщает МЧС, информация о пожаре на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ» поступила около 22.00 по московскому времени (совпадает с местным — Прим.ред.). Предварительно, взорвался сжиженный газ на наземном стационарном объекте емкостью 100 кубических метров. На месте взрыва возник пожар. Ему присвоен ранг № 4. В настоящее время, есть угроза остальным резервуарам.

В результате инцидента пострадали 4 человека.

На месте работают 11 единиц пожарной и специальной техники. К объекту следуют дополнительные силы экстренных служб. Изначально готовился к вылету на место ЧП вертолет МЧС, но позднее его отменили.

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