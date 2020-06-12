Один человек погиб и трое пострадали при взрыве в газохранилище в Казани

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Василий Заика
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Для ликвидации последствий ЧП на место происшествия направлен пожарный поезд.

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Фото, видео: ВКонтакте @salavat_cupere; 5-tv.ru

Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва сжиженного газа и последующего пожара в наземном хранилище в Казани. Как стало известно 5-tv.ru, ЧП произошло 12 июня около 22.00 по московскому времени на распределительной станции на Северо-западной улице.

Сейчас на месте происшествия наблюдается открытое горение голубого топлива. Пожару присвоен четвертый номер сложности. Существует угроза распространения огня на соседние емкости с газом.

В настоящий момент в ликвидации ЧП задействовано 11 единиц техники. К месту ЧП направлен пожарный поезд. Группировка сил МЧС увеличивается. Другие подробности устанавливаются.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в сети появилось видео пожара на месте взрыва цистерны с газом в Казани.

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