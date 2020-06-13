Как избежать стрессов при возвращении к привычной жизни после самоизоляции

Возвращение к привычному образу жизни после длительной самоизоляции может оказаться стрессом для организма, а потому делать это нужно постепенно и осторожно, предупреждают психологи. По словам ведущего научного сотрудника лаборатории социальной и когнитивной психологии Института медико-биологических проблем РАН Анны Юсуповой, даже сильно соскучившиеся по работе люди могут столкнуться с переутомлением.

«Необходимо разделять стресс и мотивацию: человек может быть очень рад выйти на работу (например, потому что устал от неприятного общения с близкими), но будет переутомляться к концу каждого рабочего дня», — цитирует специалиста РИА Новости.

Чтобы этого не происходило, нагрузку в первые дни на работе следует распределять и наращивать постепенно, советует Юсупова. Важно помнить, что при длительном стрессе гормон кортизол снижает эффективность иммунной системы.

Кроме того, дефицит ощущений во время длительного пребывания дома и резкое возвращение к привычному ритму жизни может вызвать болезненное реагирование на окружающую городскую обстановку — шум, запахи или яркий свет рекламы. Даже общение с людьми, которое одновременно может быть очень интересным, в таких ситуациях иногда чрезмерно утомляет.

«Человеку после изоляции часто неприятна избыточная стимуляция города, даже если до изоляции он ее не замечал», — пояснила психолог.

Бывает также, что после ограничений меняется отношение ко многим вещам, в том числе, к потреблению: например, человек привыкший часто наведываться в магазин, вдруг больше не видит в этом смысла. Такая реакция, по словам Юсуповой, часто встречается у людей после профессиональной изоляции — например, у полярников и космонавтов.

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