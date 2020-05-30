Кому стоит обратиться к врачу после окончания самоизоляции? Отвечает иммунолог

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Алина Потёмкина
Эксклюзив 31

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, кому ни в коем случае нельзя пренебрегать помощью медиков.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jochen Sand; 5-tv.ru

В России начинается постепенный выход из режима самоизоляции. Многие ограничения уже снимаются, некоторые только предстоит смягчить после снижения числа инфицированных. О том, к каким врачам стоит обратиться отдельным категориям граждан, 5-tv.ru рассказал врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, в первую очередь не пренебрегать вниманием докторов следует тем, кто перенес COVID-19. Болезнь имеет массу неприятных последствий, и запускать свое здоровье в этом случае никак нельзя.

«Тем, кто перенес инфекцию, особенно с воспалением, нужно найти врача, который хорошо бы обследовал и занялся долечиванием тех проблем, которые от COVID-19 остаются. А их, судя по описанию, достаточно много. Это и вероятность фиброза легочной ткани, и нарушение работы других органов. Потому что коронавирусная инфекция вызывает системный васкулит с воспалением мелких сосудиков по всему организму», — сказал врач.

Обратиться к медикам следует и тем, у кого есть хронические заболевания. Здесь лучше выбирать врача по профилю того недуга, от которого страдает пациент.

«Нужно оценить, как вы перенесли период самоизоляции, ограничения движения, изменения стиля питания, образа жизни и так далее», — заметил иммунолог.

В отдельной консультации и наблюдении врача нуждаются люди, которые занимались спортом, в особенности профессионально. Им нужно не спешить и возвращаться к привычным нагрузкам постепенно.

«Так как было ограничение физической активности, чтобы вернуться в форму, им надо приступать к интенсивным тренировкам, наверстывать упущенное. Здесь ключевое слово — постепенно. Здесь, наверное, не обойтись без соответствующего профиля врачей. То есть тех, кто мог бы проконтролировать адаптацию сердечно-сосудистой системы», — подчеркнул Владимир Болибок.

Детям следует также показаться врачам, но тут скорее будет полезна консультация психолога, который поможет ребенку вернуться к нормальному образу жизни после ряда ограничений.

«Для маленьких пациентов необходимо обратить внимание не на медицинский, а на психологические аспекты. Возможно, будут трудности с адаптацией, и это будет как-то отражаться на их поведении», — отметил медик.

Всем остальным, кто не болел в период пандемии, по его словам, нужно просто внимательно следить за своим самочувствием. Если возникнет недомогание, лучше обращаться к участковому терапевту. Также было бы полезно всем гражданам РФ уделить внимание плановой диспансеризации, которая входит в программу обязательного медицинского страхования.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что откроется в регионах РФ после ослабления ограничительных мер.

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