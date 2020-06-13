Названы скрытые симптомы коронавируса

У бессимптомных носителей коронавируса может сократиться объем легких и снизиться функция почек. В основном это касается молодежи, которая не попадает во внимание врачей. Об этом заявила профессор Университета Джорджа Мейсона в США, доктор биологических наук Анча Баранова.

Как сообщила биолог в беседе с РИА Новости, зачастую молодежь попадает к врачу по другому поводу, не связанному с коронавирусом. При обследовании человеку делают компьютерную томографию (КТ) и выясняется, что его легкие поражены. Поэтому бессимптомным носителям COVID-19 врач рекомендует сделать КТ легких.

«Если вы получили положительный тест на COVID-19, но не ощущаете симптомов, то нужно дойти до томографии и посмотреть, что с легкими», — рассказала Баранова.

Кроме того, носитель коронавируса может не заметить ухудшение функции почек. Для того, чтобы определить данную проблему, биолог порекомендовала сдать анализ крови на клубочковую фильтрацию.

Ранее 5-tv.ru писал, что британские ученые выяснили, что белок, помогающий организму бороться с вирусами, негативно влияет на восстановление легких.