Британские ученые выявили препятствующий восстановлению легких белок

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Марина Неруцких
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Соответствующее исследование опубликовано на сайте лондонского Института Фрэнсиса Крика.

Британские ученые выявили препятствующий восстановлению легких белок

Фото: www.globallookpress.com

Тема:
Эпидемия коронавируса

Исследователи лондонского Института Фрэнсиса Крика выяснили, что белок, оказывающий помощь иммунитету в борьбе с вирусными инфекциями, также отрицательным образом влияет на восстановление легочных тканей. Результаты научной работы опубликованы 11 июня на сайте учреждения.

В статье говорится об интерферонах I и III типа. В настоящее время интерферон (III типа) лямбда проходит тестирование в лабораториях США как вероятный компонент лечения от COVID-19. Ученые провели опыты на грызунах и заметили, что этот тип белка при продолжительной активности не дает легочным эпителиям регенерировать.

Исследователи пояснили, что серьезность вирусного заболевания связана с разрушением легких, что в свою очередь дает толчок «развитию острого респираторного дистресс-синдрома или пневмонии», поэтому восстановление поврежденных тканей крайне важно для нормального функционирования органа и барьерной защиты.

«Это означает, что для любого противовирусного лечения, использующего этот белок, необходимо соблюдать очень осторожный баланс. Клиницистам следует учитывать сроки и продолжительность лечения», — подчеркнул руководитель лаборатории Андреас Вак.

По мнению британских ученых, данное открытие может оказать помощь в поиске эффективного лечения от коронавирусной инфекции нового типа.

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