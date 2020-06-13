Не для слабонервных: бабушка устроила экстремальную уборку на балконе — видео
Ролик с наводящей порядок старушкой, которая стоит снаружи балкона, вызвал небывалый ажиотаж в сети.
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Фото, видео: ВКонтакте @typical_krd
В интернете бурно обсуждают видео с бабушкой из Краснодара, которая решила устроить довольно экстремальную уборку на своем балконе. Чтобы навести чистоту, женщина, по всей вероятности, перелезла через балкон и оказалась на карнизе. На кадрах, она беззаботно подметает козырек и даже заглядывает в чужой балкон.
Ролик появился в социальной сети ВКонтакте «Типичный Краснодар».
Главный вопрос, который волновал юзеров, это как пожилая женщина в принципе оказалась снаружи.
«Как она туда залезла? Еле ходит»
«У нее, видимо, дома идеальный порядок. И только козырек балкона не даtт покоя. Бывает»
«Когда 50 лет занималась паркуром, задолго до того, как это стало мейнстримом»
«Не удивлюсь, если после уборки она еще и на байк сядет, и рванет вдоль по улице», — написали пользователи.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бабушка ползком добиралась до магазина в Пермской области.
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