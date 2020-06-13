В интернете бурно обсуждают видео с бабушкой из Краснодара, которая решила устроить довольно экстремальную уборку на своем балконе. Чтобы навести чистоту, женщина, по всей вероятности, перелезла через балкон и оказалась на карнизе. На кадрах, она беззаботно подметает козырек и даже заглядывает в чужой балкон.

Ролик появился в социальной сети ВКонтакте «Типичный Краснодар».

Главный вопрос, который волновал юзеров, это как пожилая женщина в принципе оказалась снаружи.

«Как она туда залезла? Еле ходит»

«У нее, видимо, дома идеальный порядок. И только козырек балкона не даtт покоя. Бывает»

«Когда 50 лет занималась паркуром, задолго до того, как это стало мейнстримом»

«Не удивлюсь, если после уборки она еще и на байк сядет, и рванет вдоль по улице», — написали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что бабушка ползком добиралась до магазина в Пермской области.