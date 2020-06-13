Почему Лепс «отрезал» на фото с друзьями Пригожина и Валерию
Продюсер и певец выложили одинаковые снимки в социальных сетях, однако в варианте Лепса не оказалось звездной пары.
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Фото, видео: Instagram @gvleps
На интересную деталь обратили внимание подписчики певца Григория Лепса. Артист в День России 12 июня выложил снимок в окружении друзей — Леонида Агутина, Николая Расторгуева и Александра Маршала. Фотографию он подписал словами: «С Днем России».
Однако внимательные фолловеры заметили, что Иосиф Пригожин выложил точно такую же фотографию на своей страничке в соцсети, однако на ней присутствует он и его супруга — певица Валерия.
«Давно не виделись. С праздником, страна. Музыка всех объединяет», — написал Пригожин.
Почему Лепс решил разместить версию снимка без звездной пары — неизвестно.
Подписчики решили задать этот вопрос артисту, но он оставил его без внимания.
Многие фолловеры связали это с конфликтом, произошедшим между Пригожиным и Шнуровым, который резко ответил продюсеру на высказывания о непростом финансовом положении артистов в период пандемии. В споре двух артистов Григорий Лепс поддержал сторону лидера группировки «Ленинград».
5-tv.ru публиковал эксклюзивное интервью с артистом.
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