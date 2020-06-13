Минские договоренности — пугающий и раздражающий фактор для Киева, от которого он хотел бы избавиться, но не может себе этого позволить. Так в интервью 5-tv.ru прокомментировал заявление представителя киевской делегации в Контактной группе о «юридической никчемности» Минских соглашений эксперт, украинский общественный деятель Юрий Кот.

Он напомнил, что «Минск-2» подписывался в условиях боев в «дебальцевском котле», существование которого до последнего отрицал Петр Порошенко, и в нем зафиксировано поражение вооруженных сил Украины на Донбассе.

«Поэтому они будут делать вид, что они, конечно же, не против, но выполнять их они не собираются. Почему они не против, потому что в случае отказа вся ответственность за ситуацию в этом направлении ляжет на Киев. И уже тогда Западу будет практически невозможно покрывать любое преступление против граждан, живущих на территории народных республик и вообще против русских людей, живущих на Украине», — отметил эксперт.

Появление в Контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе переселенцев из самопровозглашенных республик Юрий Кот назвал «шулерством».

«Достаточно неловко наблюдать за этим со стороны. Такое ощущение, что Киев и их вашингтонские кураторы считают, что вокруг идиоты, а они очень умные… Безусловно, это попытка выставить некий фантом Донбасса — тех людей, которые уехали из Донбасса, которые не сражались за свободу Донбасса, они там родились. С таким же успехом можно любого уроженца Украины выставлять за Украину», — отметил Кот.

По его мнению, это делается с целью потянуть время, чтобы продолжалась гражданская война, потому что она выгодна тем людям, которые находятся у власти.

«Это позволяет пилить бюджет, это позволяет управлять ситуацией в определенной степени. Это в конце концов позволят оправдывать любую гнусность именем войны», — считает эксперт.

Ранее первый замглавы украинской делегации в Контактной группе, вице-премьер Украины Алексей Резников в ходе Киевского форума по безопасности заявил, что считает минские соглашения юридически «никчемными», однако Киев заинтересован в минском процессе как площадке, которая может содействовать завершению конфликта в Донбассе.

«Я абсолютно поддерживаю выводы… относительно никчемности в плане оценки международно-правового договора Минских соглашений… Только даже ради этой площадки, [таких вопросов] как взаимное освобождение удерживаемых лиц, уже стоит оставлять эту трехстороннюю Контактную группу в Минске, поскольку другой площадки контакта с РФ при посредничестве ОБСЕ у нас пока что, к сожалению, нет», — цитирует Резникова ТАСС.

Он также отметил, что в украинской делегации повышен уровень представительства — в нее вошли члены правительства, парламента, а также «представители Донбасса», покинувшие регион после начала вооруженного конфликта.

Ранее, как сообщал 5-tv.ru, президент Украины Владимир Зеленский говорил о возможном отказе от Минских соглашений и смене тактики Киева в отношении непризнанных республик.