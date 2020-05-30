«Мы к этому готовы»: Зеленский заговорил об отказе от Минских соглашений

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Василий Заика
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Киевские власти намерены ликвидировать самопровозглашенные ЛНР и ДНР в случае восстановления контроля над Донбассом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Maksym Polishchuk; Reuters

Тема:
Украинский кризис

Президент Украины Владимир Зеленский в конце апреля заговорил об отказе от Минских соглашений, и в конце мая число обстрелов в Донбассе возросло в полтора раза. Лидер Незалежной тогда отмечал, что если (минский — Прим.ред.) процесс перестанет работать, то в Киеве поменяют тактику, не пояснив при этом, каким станет новый подход, сообщают «Известия».

«Мы к этому готовы», — сказал Владимир Зеленский.

В конце мая глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны намерены ликвидировать самопровозглашенные ДНР и ЛНР в случае восстановления контроля над регионом.

«Мы с ними не будем вести разговоры, они не имеют никаких перспектив в будущей системе урегулирования Донбасса. Если будет безопасность, будет система вывода войск, восстановлен контроль границы, то, собственно, где место этой оккупационной администрации? Ответ — нигде», — сказал Дмитрий Кулеба.

В то же время Минские соглашения предусматривают, что в ходе мирного урегулирования за отдельными районами Донецкой и Луганской областей должен быть закреплен особый статус. Жителям Донбасса киевские власти обязаны будут предоставить право на языковое самоопределение и амнистию. Кроме того, должно быть одобрено формирование донецкой и луганской народной милиции.

О готовности следовать закону президент Украины Владимир Зеленский сообщил в октябре 2019 в момент подписания так называемой формулы Штайнмайера. Несмотря на это, происходящие события говорят о том, что в Незалежной не расположены к диалогу.

Видеоконференция минской контактной группы 27 мая прошла безрезультатно. Сторонам не удалось прийти к соглашению о дате нового перемирия сторон и дополнительных мерах по контролю над прекращением огня. Также не были оговорены детали обмена пленными и вопросы открытия пунктов пропуска на линии разграничения.

Аналогичные переговоры состоялись 14 мая. Киев настаивал на передаче участка границы до проведения выборов в Донбассе, несмотря на то, что Минскими соглашениями предусмотрен абсолютно иной порядок действий.

Наблюдатели ОБСЕ, в свою очередь, отрапортовали, что только в мае в результате обстрелов на неподконтрольной Украине территории пострадали пятеро детей. При этом, виновник обострения ситуации так и не был назван. Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер подчеркнула тогда, что в течение первой недели мая от обстрелов ВСУ гибли и получали ранения только жители самопровозглашенных республик.

В свою очередь, глава ДНР Денис Пушилин заявил о боевой готовности войск. По его словам, в Донецке не намерены проявлять миролюбие в одностороннем порядке, когда страдают мирные жители.

Лидер Незалежной Владимир Зеленский в ответ на это заверил, что ВСУ не открывают огонь первыми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в ДНР заявили об уничтожении огневых точек ВСУ.

Тема:
Украинский кризис
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