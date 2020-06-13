Актриса Дарья Мельникова, сыгравшая Женю в сериале «Папины дочки», выложила новое фото в Instagram. На голове девушки кепка, из-под которой виднеются длинные косы, при том, что обычно Мельникова носит короткую стрижку. В подписи под снимком артистка обратила внимание фолловеров не на смену имиджа, а на массивную цепь на шее.

«У меня кулон новый… как вам?» — спросила у подписчиков Мельникова.

Instagram @melnikovadsh

Скорее всего Дарья просто примерила парик, но фанаты актрисы отметили, что ей очень идут косички.

«Вы в любом образе прекрасны»;

«Прям как подросток»;

«Ой, косички. Как же тебе идут длинные волосы!»;

«Красотка. Вам подходит просто-напросто все».

Недавно Дарья Мельникова вместе с еще одной звездой «Папиных дочек», Елизаветой Арзамасовой, провели совместный Instagram-эфир, во время которого рассказали, почему закрылся сериал. По мнению Арзамасовой, проект был окончен из-за проблем в продюсерском департаменте. Мельникова же считает, что это произошло из-за того, что исчерпалась фантазия сценаристов.

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