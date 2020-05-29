Маленький бюджет или надоело? Почему закрылся сериал «Папины дочки»

Звезды популярного комедийного сериала «Папины дочки», актрисы Елизавета Арзамасова и Дарья Мельникова открыли секрет, почему на самом деле ситком закрылся без намека на продолжение.

Во время прямого эфира в Instagram девушки пояснили, что и для них самих «временная» заморозка проекта в 2013 году стала огромным сюрпризом. Ведь к тому моменту было выпущено уже 20 сезонов шоу и вдруг… что-то помешало продолжить съемки и даже доснять финальные сцены.

«В „Папиных дочках“ несколько раз был предполагаемый конец сериала. Раза два или три мы заканчивали сезон и не знали, будет ли новый. Почему сериал так внезапно оборвался? Тут вмешались какие-то продюсерские истории. Может быть, не было бюджета на продолжение. Может, что-то другое», — отметила Арзамасова.

Но добрая подруга Дарья поспешила возразить экранной сестре, пояснив, что во всем виновата банальная фантазия, которая к концу 20-го сезона изжила себя и не планировала создавать новые сюжетные линии.

«Я помню, как мы снимали последние серии. Там уже была и мама, и какие-то парни у героинь, семьи внутри семьи. Уже понятно было, что история становится какой-то другой», — с грустью подытожила Мельникова.

Instagram @liza_arzamasova

Удивительно, но, вопреки вышесказанному, актрисы недвусмысленно намекнули, что зрители все-таки могут надеяться на продолжение «Папиных дочек». Так, например, Елизавета мечтает вскоре принять участие в написании сценария.

«К концу проекта моя Галина Сергеевна ушла от образа заучки. Мне кажется, было бы круто, если бы она к нему вернулась. А вообще хотелось бы снять несколько серий, но качественных, как у Netflix», — загадочно подытожила звезда.

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