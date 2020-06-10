Екатерина Варнава любит примерять на себе необычные образы. На новом снимке для Instagram юмористка оделась в полупрозрачное боди и шубу, а на голову надела короткий парик из светлых волос. Фотографию Варнава подписала шутливо:

— Как тебя понимать?

— Понимать меня необязательно. Достаточно любить и кормить вовремя.

Instagram @kativarnava

Фанаты и коллеги по цеху сразу же одарили юмористку многочисленными комплиментами:

«Зажигалка!»

«Как всегда — топ», — написали подписчики.

«Как красиво!» — отметила бизнес-леди Яна Расковалова.

Певица Елка ограничилась коротким комментарием «Отдай».

Недавно Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим избранником — Константином Мякиньковым. Об этом она рассказала в интервью актрисе Агате Муцениеце. Причем конфликт у пары произошел не потому, что они остались вместе на самоизоляции. Возлюбленные, по словам артистки, повздорили из-за того, что двум творческим людям бывает трудно вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава рассмешила соцсети странными танцами в TikTok.