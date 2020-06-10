Экстравагантная Варнава призналась, что главное — вовремя ее кормить
Артистка надела пышный парик для фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @kativarnava, @dvelichko
Екатерина Варнава любит примерять на себе необычные образы. На новом снимке для Instagram юмористка оделась в полупрозрачное боди и шубу, а на голову надела короткий парик из светлых волос. Фотографию Варнава подписала шутливо:
— Как тебя понимать?
— Понимать меня необязательно. Достаточно любить и кормить вовремя.
Фанаты и коллеги по цеху сразу же одарили юмористку многочисленными комплиментами:
«Зажигалка!»
«Как всегда — топ», — написали подписчики.
«Как красиво!» — отметила бизнес-леди Яна Расковалова.
Певица Елка ограничилась коротким комментарием «Отдай».
Недавно Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим избранником — Константином Мякиньковым. Об этом она рассказала в интервью актрисе Агате Муцениеце. Причем конфликт у пары произошел не потому, что они остались вместе на самоизоляции. Возлюбленные, по словам артистки, повздорили из-за того, что двум творческим людям бывает трудно вместе.
Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава рассмешила соцсети странными танцами в TikTok.
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