Экстравагантная Варнава призналась, что главное — вовремя ее кормить

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Алиса Старжевская
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Артистка надела пышный парик для фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @kativarnava, @dvelichko

Екатерина Варнава любит примерять на себе необычные образы. На новом снимке для Instagram юмористка оделась в полупрозрачное боди и шубу, а на голову надела короткий парик из светлых волос. Фотографию Варнава подписала шутливо:

— Как тебя понимать?

— Понимать меня необязательно. Достаточно любить и кормить вовремя.

Instagram @kativarnava

Фанаты и коллеги по цеху сразу же одарили юмористку многочисленными комплиментами:

«Зажигалка!»

«Как всегда — топ», — написали подписчики.

«Как красиво!» — отметила бизнес-леди Яна Расковалова.

Певица Елка ограничилась коротким комментарием «Отдай».

Недавно Екатерина Варнава призналась, что рассталась со своим избранником — Константином Мякиньковым. Об этом она рассказала в интервью актрисе Агате Муцениеце. Причем конфликт у пары произошел не потому, что они остались вместе на самоизоляции. Возлюбленные, по словам артистки, повздорили из-за того, что двум творческим людям бывает трудно вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что Екатерина Варнава рассмешила соцсети странными танцами в TikTok.

 

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