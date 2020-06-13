Жена Константина Ивлева не собирается менять фамилию после развода

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Алиса Старжевская
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Мария Ивлева рассказала, почему ей выгодно оставаться с фамилией бывшего мужа.

Жена Константина Ивлева не собирается менять фамилию после развода

Фото: Instagram @mariyaivleva1978

Бывшая жена звездного шеф-повара Константина Ивлева, Мария, намерена продолжать жить под его фамилией, даже после того, как об измене Ивлева узнала вся страна.

Женщина рассказала порталу Starhit о том, что поменяет фамилию только тогда, как выйдет снова замуж. До этого момента она предпочитает оставить все как есть: на Марию оформлена недвижимость и машина, а при смене будет много возни с документами.

Несмотря на измену бывшего мужа, Ивлева не опускает руки: она занимается спортом, ведет кулинарный блог, воспитывает детей. Но и не забывает о личной жизни. В своих соцсетях она показывает шикарные букеты.

«Мои любимые, весенние, сочные, хрустящие тюльпаны! Спасибо тому, кто мне их дарит…», — интригует брошенная коварным супругом женщина.

Другим дамам, столкнувшимся с изменой мужа, Ивлева советует не сдаваться и идти к своей, пусть даже скромной, цели маленькими шагами.

Ранее 5-tv.ru рассказывала, как к своему бывшему супругу относится актриса Агата Муцениеце.

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