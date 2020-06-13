Три человека погибли в ДТП с «перевертышем» — фото
Трагедия произошла на трассе Р-152 в Нижегородской области.
Фото: 5-tv.ru
Три человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Нижегородской области. ДТП произошло на 21 километре трассы Р-152 Шопша–Иваново–Нижний Новгород в Балахнинском муниципальном округе Нижегородской области.
Как стало известно 5-tv.ru, не поделили дорогу «Мазда» и «Лада Гранта», в которых находились в общей сложности 10 человек. После лобового столкновения одна из легковушек перевернулась. Авария унесла жизни трех человек. Один ребенок доставлен в медучреждение. Остальных врачи осматривают на месте.
Движение не перекрывалось. На месте работают экстренные службы. Обстоятельства ДТП уточняются.
Читайте также
32%
0.50 78.52
0.60
Нашли ошибку?