Бабушкин чайный гриб удивил: ученые нашли у комбучи неожиданный эффект

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Алена Прокина
Алена Прокина Журналист 16 0

Опыты на мышах показали прекрасные результаты.

Чайный гриб может влиять на тревожность и признаки депрессии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Thiago Santos

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FB: Чайный гриб снижает признаки тревожности и депрессивного состояния

Комбуча —  наш старый добрый чайный гриб — может влиять не только на состояние кишечника, но и на поведение. К такому выводу пришли ученые Университета Миннесоты. Результаты исследования опубликованы в журнале Food Bioscience.

В течение семи недель исследователи трижды в неделю давали животным комбучу. Часть мышей при этом получала жирный и сладкий корм, другая — обычный рацион. Контрольной группе вместо напитка давали воду.

Поведенческие тесты показали, что у мышей, получавших комбучу, снижались признаки тревожности и подавленного состояния. Эффект наблюдался независимо от того, какой рацион получали животные.

Одновременно ученые зафиксировали изменения в составе кишечного микробиома.

Чайный гриб представляет собой сообщество бактерий и дрожжей. В процессе ферментации они образуют органические кислоты и другие активные вещества. Авторы предполагают, что происходящие в кишечнике изменения могут влиять на связь между кишечником и мозгом.

По словам автора работы Нур э Хумы, полученные результаты стали первыми доклиническими свидетельствами такого возможного эффекта комбучи.

При этом исследование проводилось только на мышах. Чтобы выяснить, действует ли напиток подобным образом на человека, потребуются клинические испытания и дальнейшее изучение механизмов его влияния.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что нехватка сна может сначала проявляться не физическим недомоганием, а изменениями в поведении и снижением работоспособности.

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