Суд запретил продажу шприц-ручек DiaMicroPen для диабетиков через интернет

Столичный суд признал запрещенной в России информацию о продаже через интернет шприц-ручек DiaMicroPen для людей с сахарным диабетом — поводом стал иск межрайонного прокурора, выявившего сайт без обязательных сведений о медицинских изделиях.

Как следует из материалов дела, имеющихся в распоряжении «Известий», на ресурсе предлагалось приобрести шприц-ручки для самоконтроля уровня глюкозы в крови. При этом сайт не содержал данных о государственной регистрации изделий, их производителе, владельце ресурса и продавце. Кроме того, указанные изделия не удалось идентифицировать по наименованию и производителю в Государственном реестре медицинских изделий и организаций, осуществляющих их реализацию.

Суд указал: подобные данные способны создать у граждан ложное представление о законности медицинских услуг и стать предпосылкой для мошенничества в здравоохранении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что лишний вес может сократить жизнь на срок до десяти лет, а жировая ткань работает как эндокринный орган, влияя на аппетит, чувствительность клеток к инсулину и воспалительные процессы. Сообщалось также, что ожирение повышает риск диабета второго типа, инфаркта и инсульта, а строгие диеты не помогают удержать результат — вместо них специалисты советуют менять привычки и при выраженном ожирении обращаться к врачу.

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