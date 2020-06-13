«Нимфа!» — Полина Фаворская опубликовала горячую фотосессию в прозрачном белье
Певица показала две интригующие фотографии в Instagram.
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Фото, видео: Instagram @favlav, @n212yc
Экс-солистка группы SEREBRO, Полина Фаворская готовится к жарким дням, все чаще оголяясь на радость поклонникам.
Недавно она опубликовала в своем Instagram провокационную «постельную» фотосессию. На снимках Фаворская, облаченная в прозрачное белье, лежит на кровати, обратив томный взгляд в камеру.
«Разрешаю целовать сердцем», — гласит двусмысленная подпись.
Фанаты певицы тут же отреагировали на горячие кадры восхищенными комментариями:
«Блин, все жарче и жарче…»;
«Будто актриса, а это кадры из какого-то фильма»;
«Нимфа! Просто обложка журнала! Люблю».
Недавно продюсер группы SEREBRO Максим Фадеев заявил, что возвращения группы на сцену ждать не стоит. По его словам, годы, проведенные с группой, оставили «болезненные и мерзкие воспоминания».
SEREBRO была основана в 2006 году. Среди артисток, когда-то входивших в ее состав — Елена Темникова, Ольга Серябкина, Полина Фаворская, успешно работающие сольно.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Максим Фадеев представил новую артистку MÁYRUN.
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