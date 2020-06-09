«SEREBRO не будет никогда»: Максим Фадеев жестко огорчил фанатов женского трио

Музыкальный коллектив SEREBRO никогда не возродится. Об этом заявил фанатам Максим Фадеев, передает портал Starhit.ru. По его словам, работа с девушками принесла слишком много неприятных моментов.

Как писал 5-tv.ru, на прошлой неделе продюсер представил новую артистку лейбла MALFA –MÁYRUN. Под этим сценическим псевдонимом отныне выступает бывшая солистка обновленного состава группы SEREBRO Марианна Кочурова. После возвращения Фадеева к работе с молодыми дарованиями и в частности — выходцами из известного коллектива композитора стали одолевать вопросами о возрождении популярного поныне трио. Фадеев дал понять фанатам, что настроен категорически: воскрешения группы не произойдет.

«SEREBRO не будет никогда. Для меня это самые болезненные и мерзкие воспоминания. Будет что-то другое», — заявил продюсер.

Он создал девичье трио в 2006 году. Коллектив снискал большую популярность в России и СНГ. Солистки коллектива часто менялись. Сегодня многие из них продолжают успешную сольную карьеру.

Наиболее болезненным стал уход Елены Темниковой. После расторжения контракта с продюсером певица не раз негативно высказывалась в его адрес, обвиняя в деспотизме и психологическом давлении.

Другой солистке Ольге Серябкиной приписывали близкие отношения с создателем группы, но и с ней Фадеев прекратил сотрудничество в 2019 году, когда распустил артистов лейбла MALFA.

Ранее 5-tv.ru писал, что Серябкина рассказала об уходе от Фадеева.