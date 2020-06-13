Собаке удалось догнать дельфина в море — видео
Забавный ролик с участием животных был снят на побережье Черного моря в Новороссийске.
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Фото, видео: www.globallookpress.com / Wothe, K.; Instagram @chp.nvrsk
Период самоизоляции благотворно повлиял на природу во всем мире. На Черноморском побережье Краснодарского края частыми гостями стали дельфины. Пообщаться с дружелюбными млекопитающими пытаются не только люди, но и животные.
В Instagram группы «ДТП и ЧП Новороссийск» появился ролик, на котором пес бежит вдоль кромки моря, пытаясь догнать дельфина. Судя по звукам за кадром, видео сняли мама с ребенком. Они радостно и удивленно комментируют происходящее, в то время пока пес настойчиво преследует дельфина, впрочем не проявляя никакой агрессии.
Дельфину же, похоже, происходящее больше напоминает игру, чем погоню, где он выступает в роле добычи. Млекопитающее держится на максимально близком расстоянии к берегу и позволяет псу раз за разом приблизиться к себе. В какой-то момент собаке даже удается дотронуться до крупного представителя морской фауны, правда при этом пес изрядно вымок.
Ранее 5-tv.ru публиковал другое необычное видео, на котором дельфин приплыл к дому хоккеиста Овечкина в США.
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