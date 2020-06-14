Ату их! В США взялись за искоренение расового неравенства

В Соединенных Штатах Америки пошла на спад волна протестов, грабежей и унижений полицейских. Но это только на первый взгляд. Просто сейчас все внимание уделено тому, как реагирует общество.

И вот тут просто парад вселенского покаяния. Крупнейшие корпорации объявляют о компаниях по искоренению расового неравенства. Apple, например, потратит на это 100 миллионов долларов. Ни много ни мало — 0, 04% от годовой выручки.

А как же многочисленные уверения, что ничего подобного — все равны?!

Кстати, Джорджа Флойда с почестями похоронили в минувший вторник. Скромно, но торжественно. На церемонии присутствовали всего 500 человек — семья близкие, друзья политики, проповедники, общественные лидеры. Говорили искренние слова и восхищались славной жизнью Джорджа. А я еще раз напомню о его пяти судимостях и попытки ограбления с угрозами беременной женщине.

То есть все-таки славная жизнь?

Видимо настолько, что Джо Байден сравнивает Флойда с Мартином Лютером Кингом — самым известным борцом за гражданские права чернокожих в Америке. Тем самым, кому принадлежат знаменитые слова — «У меня есть мечта!». Он сказал их в 63-м году на ступенях мемориала Аврааму Линкольну, которому, кстати, принадлежат слова «между белой и черной расами, существуют глубокие физические отличия и я не верю, что они будут равноправны».

Так что не так с расовым неравенством в США? И как получилось, что в этой безумной гонке в темном тоннеле все по сути проглядели темнокожего?

Подробнее в видеосюжете Романа Ишмухаметова.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что HBO Max убрала культовый фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем.