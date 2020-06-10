HBO Max убрала культовый фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Американская стриминговая платформа HBO Max сделала недоступным для пользователей культовый фильм режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром» из-за расовых тем. Ограничения были введены на фоне масштабных акций протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, пишет The Wall Street Journal.

Цветная картина, снятая в 1939 году по трехпленочной технологии «техниколор», на протяжении длительного время подвергалась критике за «романтизирование рабства».

Издание отмечает, что «Унесенные ветром» может быть возвращен на HBO Max при условии сопровождения комментариями о наличии «противоречивых тем».

Сюжет фильма повествует о событиях гражданской войны в США. В непростых условиях красотке Скарлетт О’Хара удается не только выжить, но и полностью обустроить жизненный уклад, а также найти любовь. В главных ролях в картине снялись Вивьен Ли и Кларк Гейбл.

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