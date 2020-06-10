HBO Max убрала культовый фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Оскароносный фильм режиссера Виктора Флеминга длительное время подвергался критике за «романтизирование рабства».
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Фото, видео: Кадрs из кинофильма "Унесенные ветром"; www.globallookpress.com / COVER Images
Американская стриминговая платформа HBO Max сделала недоступным для пользователей культовый фильм режиссера Виктора Флеминга «Унесенные ветром» из-за расовых тем. Ограничения были введены на фоне масштабных акций протестов в США после смерти афроамериканца Джорджа Флойда, пишет The Wall Street Journal.
Цветная картина, снятая в 1939 году по трехпленочной технологии «техниколор», на протяжении длительного время подвергалась критике за «романтизирование рабства».
Издание отмечает, что «Унесенные ветром» может быть возвращен на HBO Max при условии сопровождения комментариями о наличии «противоречивых тем».
Сюжет фильма повествует о событиях гражданской войны в США. В непростых условиях красотке Скарлетт О’Хара удается не только выжить, но и полностью обустроить жизненный уклад, а также найти любовь. В главных ролях в картине снялись Вивьен Ли и Кларк Гейбл.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Пушков высмеял слова историка из США о расизме в России.
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