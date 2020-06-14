Нетрезвый мужчина прыгнул в реку в центре Петербурга после конфликта с автомобилистами — видео
Инцидент произошел в Адмиралтейском районе Северной столицы.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Молодой человек в состоянии сильного алкогольно опьянения упал в реку Мойку в Санкт-Петербурге.
Инцидент произошел в ночь с 13 на 14 июня в Адмиралтейском районе Северной столицы. На кадрах, заснятых очевидцем, видно, как на проезжей части, идущей параллельно с рекой появляется нетрезвый мужчина, пытается мешать движению транспорта и кричит нелицеприятные вещи в сторону мимо проходящих людей.
Разобраться с дебоширом решили трое мужчин. Выйдя из автомобиля, гражданские блюстители порядка направились к обидчику, но тот, пытаясь скрыться бегством, ловко перепрыгнул через ограждение и нырнул «солдатиком» прямо в воду.
Ранее 5-tv.ru показал кадры момента падения двух петербуржцев в Неву.
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