Видео с места крушения катера на Камчатке, экипаж пропал без вести

Кадры с места крушения катера «Тихий» в Авачинской бухте на Камчатке публикует 5-tv.ru. Судно перевернулось утром 14 июня.

Все, находящиеся на борту, пропали без вести. Это четыре человека — Алексей К. 1992 года рождения, Виталий С. 1983 года рождения, Владимир Г. 1996 года рождения, Эдуард Ч. 1974 года рождения.

В настоящий момент «Тихий» находится на мелководье в затопленном состоянии. Спасатели уже осмотрели судно. Проводится поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС прочесывают берег, а водолазы работают в бухте. Поиски затрудняет штормовой ветер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина крушения самолета под Рязанью.