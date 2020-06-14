Видео с места крушения катера на Камчатке, экипаж пропал без вести
Как стало известно 5-tv.ru, судно перевернулось в Авачинской бухте.
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Фото, видео: 5-tv.ru
Кадры с места крушения катера «Тихий» в Авачинской бухте на Камчатке публикует 5-tv.ru. Судно перевернулось утром 14 июня.
Все, находящиеся на борту, пропали без вести. Это четыре человека — Алексей К. 1992 года рождения, Виталий С. 1983 года рождения, Владимир Г. 1996 года рождения, Эдуард Ч. 1974 года рождения.
В настоящий момент «Тихий» находится на мелководье в затопленном состоянии. Спасатели уже осмотрели судно. Проводится поисково-спасательная операция. Сотрудники МЧС прочесывают берег, а водолазы работают в бухте. Поиски затрудняет штормовой ветер.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что названа предварительная причина крушения самолета под Рязанью.
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