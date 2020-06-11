Названа предварительная причина крушения самолета под Рязанью
Легкомоторный самолет «Бекас» разбился у деревни Сасыкино около восьми часов вечера, пилот погиб.
Фото: 5-tv.ru
Следователи назвали предварительную причину крушения легкомоторного самолета «Бекас» под Рязанью. Как сообщила пресс-служба Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, летательный аппарат мог задеть линии электропередачи.
«По предварительным данным, сегодня, примерно в 20 часов 04 минуты, вблизи деревни Сасыкино Рязанской области, задев линии электропередачи, потерпел крушение легкомоторный самолет», — говорится в сообщении.
Управлявший самолетом пилот погиб. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа СУ на транспорте. Проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что разбившийся под Рязанью самолет принадлежал сельхозавиации и был привлечен к обработке полей.
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